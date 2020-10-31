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Fatih Terim: Yine ben haksızım

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.10.2020 22:38 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı sonrası oynanan oyunla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Fatih Terim: Yine ben haksızım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası basın toplantısında oyun ile ilgili gelene eleştirilere yanıt verdi.

Fatih Terim, "Kaçan puanların telafisi olmaz ama oynanmayan güzel oyunların telafisi olur. Herkesin herkese kafa tuttuğu bir ligdeyiz artık. Ali Sami Yen'de Galatasaraylıların beklentisi rakibi kapatıp etkili bir oyun oynamamız ama bugün için 3 puanı hanemize koymanın sevincini yaşayalım. Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah." dedi.

"KAZANIYOR AMA NE? KAZANIYOR!"

"Galatasaray kazanıyor ama..." şeklinde gelen soruya deneyimli teknik adam, "Kazanıyor ama yok. Galatasaray kazanıyor. 'Kazanıyor ama' ne? Kazanıyor!" 3 puan almadığı zaman oyun kötü, her şey kötü. Kötü oynayıp kazanıyorsa Galatasaray, daha iyi oynadığı zaman daha rahat kazanacaktır." cevabını verdi.

"KAZANIYORUM AMA YİNE HAKSIZIM"

67 yaşındaki teknik adam, "3 puan alınınca sahada her şey yolunda diye düşünüyorum. 3 puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza kazanıp koyun, daha yeğdir diğerinden. Kaybedersiniz ama iyi oynarsınız, haksızsınız. Kazanır iyi oynamazsınız, yine haksızsınız. İkisini de yapacağız inşallah. Biz bunu yaptık. Yine yaparız. Fakat buraları kayıpsız geçmek önemliydi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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