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"Fatih Terim, Yunus Mallı ile görüşüyor"

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.11.2020 09:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'da şimdiden ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar sürerken, Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'nın Galatasaray'a transferi hakkında temsilcisi İlhan Mallı, Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. Peki Yunus Mallı Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte detaylar...

"Fatih Terim, Yunus Mallı ile görüşüyor"

Galatasaray'ın Ocak ayındaki transfer dönemi için gündeminde olduğundan bahsedilen Yunus Mallı için milli futbolcunun amcası ve temsilcisi İlhan Mallı önemli açıklamalar yaptı.

'GLASNER'LE YILDIZI BARIŞMADI'

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan İlhan Mallı, "Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor; her zaman hazır. Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor; ama bir türlü süre vermiyorlar.

"TERİM İLE MALLI GÖRÜŞÜRÜYOR"

Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız. Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyor. Fatih Terim hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır. Yunus her zaman bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini söyledi. Belki o gün gelmiştir. Fatih Terim ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama transfer konusunda görüşmek isterlese, her zaman görüşmeye hazırım" dedi.

28 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık olarak Union Berlin'de 15 maçta forma giyerken 2 de asist yapmıştı.

Kariyerinde Borussia Mönchengladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin takımları bulunan Yunus Mallı 2016/2017 sezonunun devre arasında 12,5 milyon Euro bonservis bedeli ile Mainz'den Wolfsburg'a transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIMA İLK KEZ TERİM ÇAĞIRMIŞTI

Yunus Mallı 13 Kasım 2015'te Katar ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti. Mallı'yı o dönem teknik direktör Fatih Terim milli takıma çağırmıştı. (AJANSSPOR)

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