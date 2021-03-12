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Fatma Damla Altın pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu

12.03.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Fatma Damla Altın pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu

Özel sporcu Fatma Damla Altın, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda pentatlonda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Fransa’nın Nantes şehrinde bugün yapılan müsabakalar ile başladı. Şampiyonada piste çıkan Fatma Damla Altın, pentatlonda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti ve Türkiye’ye ilk madalyayı kazandıran isim oldu.

Bugün piste çıkan diğer sporculardan Muhsine Gezer ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Şampiyonada bir diğer kadın sporcu Edanur Akın ise üç adım atlama yarışını 4. sırada tamamladı.

Avrupa Şampiyonu olan Fatma Damla Altın yaptığı açıklamada, "Altın madalyamı şehitlerimize armağan ediyorum. Bize desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapolu’na, federasyon başkanımız Birol Aydın’a ve Samsun Gençlik ve Spor il Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’na ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Avrupa Şampiyonası 13 Mart Cumartesi günü yapılacak müsabakalar ile sona erecek.

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