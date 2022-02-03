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Fatma Girik'in adı çok sevdiği Bodrum'da yaşatılacak

03.02.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 79 yaşında koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti. Uzun yıllar Bodrum'da yaşayan Fatma Girik'in adı, mahallesindeki bir park ve caddeye verilecek.

Fatma Girik'in adı çok sevdiği Bodrum'da yaşatılacak

Bodrum Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı'nda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in isminin Bodrum'da bir park ve caddeye verilmesi kabul edildi.

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İSMİ BODRUM'DA YAŞATILACAK

Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Fatma Girik'in adının, yaşadığı mahalle olan Torba'daki İnönü Caddesi'nde bulunan park ile yanındaki 3015 numaralı sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
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Aras, yaptığı konuşmada, Fatma Girik'in ismini çok sevdiği Bodrum'da yaşatacaklarını söyledi.

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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti. (AA)


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Fatma Girik
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