Fatma Girik'in adı çok sevdiği Bodrum'da yaşatılacak

Bodrum Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı'nda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in isminin Bodrum'da bir park ve caddeye verilmesi kabul edildi.
Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Fatma Girik'in adının, yaşadığı mahalle olan Torba'daki İnönü Caddesi'nde bulunan park ile yanındaki 3015 numaralı sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Aras, yaptığı konuşmada, Fatma Girik'in ismini çok sevdiği Bodrum'da yaşatacaklarını söyledi.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti. (AA)
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