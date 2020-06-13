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Fatma Şahin mahalle ziyaretlerine devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.06.2020 17:48 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi sonrası başlayan yeni normalleşme süreciyle mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi sonrası başlayan yeni normalleşme süreciyle mahalle ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Şahin, bir mahalle ziyareti sırasında maske takan ve hijyen kurallarına uyan çocuklara bisiklet hediye edeceğini açıkladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akdere, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların sıkıntılarını dinleyen ve saha incelemelerinde bulunan Şahin, maske takan ve hijyene önem veren çocuklara hassasiyetleri için teşekkür edip bisiklet hediye edeceğinin müjdesini verdi.
1 Haziran itibariyle başlatılan yeni normalleşme süreciyle Gazi şehirlilerin sorunlarını ve sıkıntılarını dinlemek adına düzenli aralıklarla sürdürdüğü mahalle ziyaretlerini devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öncelikle Akdere Mahallesi’ne gitti. Şahin, burada, maske takan ve hijyen kurallarına uyan çocuklara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı bisiklet hediye edeceğinin sözünü verdi.
Akdere Mahalle Muhtarı İzzet Öner’i ziyaret eden Şahin, mahalle hakkında bilgi aldı. Muhtar Öner, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) mahallede gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları çerçevesinde apartmanlarda yaşanan su ulaşım sıkıntısının önüne geçildiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Öte yandan Akdere’deki sosyal tesis ihtiyacının karşılanması için devreye giren Şahin, uygun yerin en kısa sürede belirlenmesi sonrasında çalışmaların başlayacağını belirtti.
Mesaisine, Beybahçe Mahallesi’nde devam eden Şahin, muhtar Zübeyit Özer’le görüştü. Bölgenin taziye evi sıkıntısının olmadığını dile getiren muhtar Özer, mahallede sosyal tesis ihtiyacının olduğunu aktardı. Şahin, ihtiyacın giderilmesi amacıyla ekibine talimat verdi.
Son olarak Güzelvadi Mahalle Muhtarı Mehmet Duran Tabo’nun yanına giden Şahin, mahalle hakkında muhtardan bilgi aldı. Muhtar Duran Tabo, sosyal tesis ve taziye evi konusunda bölgenin önemli ölçüde ihtiyaçlarının giderildiğini aktardı. Muhtar, bekçi sıkıntısının giderilmesi için destek veren Şahin’e teşekkürlerini dile getirdi.

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