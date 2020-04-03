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Fatsa, kapalı pazar yerine kavuşuyor

ORDU HABERLERİ  | 03.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in Fatsa ilçesine seçim vaatlerinden birisi olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri projesinde çalışmalar başladı.Fatsa ilçesinin Sakarya Caddesi, Elekçi Deresi yanında bulunan, yaklaşık 11 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan projede, kafeterya, mescit, tuvalet ve zabıta odası yer alıyor.Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar ile yeni kurulacak pazar yerinin temel atma çalışmaları için bir araya geldik.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in Fatsa ilçesine seçim vaatlerinden birisi olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri projesinde çalışmalar başladı.
Fatsa ilçesinin Sakarya Caddesi, Elekçi Deresi yanında bulunan, yaklaşık 11 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan projede, kafeterya, mescit, tuvalet ve zabıta odası yer alıyor.
Proje çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar ile yeni kurulacak pazar yerinin temel atma çalışmaları için bir araya geldik. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları doğrultusunda buraya bir pazar yeri kazandıracağız. 2 ay içerisinde burayı tamamlamayarak Fatsa halkının hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Projenin hızla bitirilmesi talimatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu sürece katkı sunan İlçe Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Fatsa için büyük ihtiyaçtı”
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “İlçemiz Sakarya Mahallesi Elekçi Deresi kenarında bulunan yaklaşık 11 dönüm alanda planlanan kapalı pazar yeri projesinin etüt çalışmalarına başlamak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Bülent Şişman ile bir araya geldik. 2 ay gibi bir sürede buranın hafriyatını tamamlayarak Büyükşehir Belediyemizle koordineli olarak temelini atıp, zemin işlemlerinin tamamlandığı bir noktaya getireceğiz. Fatsamız için büyük bir ihtiyaç olan kapalı pazar yerinin bugün temelinin atılıyor olması ilçemiz için büyük fırsat. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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