Fatsa’da bağımlılıkla mücadele

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Musa Ünsal, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, 2019 yılında yürütülen çalışmalar ve faaliyetler değerlendirildi, 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

