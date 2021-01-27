Fatsa’nın kaldırımları yenileniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Sevgi Caddesi’nin 40 yıl önce inşa edilen altyapısını sil baştan yeniledi. Birinci ve ikinci etap asfalt çalışmaları da tamamlanan güzergahta baskı beton kaldırım çalışmaları başladı.

Ordu’da, altyapı, yol ve su alanında seferberlik ilan eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinde yaya ulaşımını sağlayan güzergahlarda da hummalı bir çalışma yürütüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Fatsa ilçesinde, altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlanan Dumlupınar Mahallesi’ne bağlı Sevgi Caddesi ve ara sokaklarda baskı beton kaldırım çalışması başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe merkezlerinde yaya trafiğinin rahat ve konforlu bir şekilde sağlanması için modern kaldırım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sevgi Caddesi üzerinde toplam 4 kilometre baskı beton kaldırım çalışması yapacaklarını söyleyen Başkan Güler, “Bu bölgede, altyapı yetersiz olduğu için biriken sular alt kısımlarda baskınlara neden oluyordu. Yaptığımız çalışmayla birlikte problemi ortadan kaldırdık. Burası, yapılaşmanın çok olduğu, 2 ortaokul ve 3 ilkokulun olduğu, sanayi ve hastane dolmuş hatlarının geçtiği bir bölge. Altyapısıyla birlikte sıcak asfalta kavuşturduğumuz cadde ve sokaklarda, kaldırım çalışmalarını da başlattık” dedi.

İlçe merkezlerinde altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Güler, “Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bu kapsamda altyapısı ve sıcak asfaltı tamamlanan bölgelerde kaldırım çalışmalarına önem veriyoruz. Fatsa ilçemizde de, Sevgi Caddesi’ne bağlanan Kanarya Sokak, Ömer Seyfettin Sokak, Akar Sokak, Başak Sokak, Ömeroğlu ve Ufuk Sokak’ın kaldırımlarını sil baştan yeniliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

