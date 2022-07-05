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Fazıl Say "Portreler" eseri ile İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu

05.07.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazıl Say "Portreler" eseri ile İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu

Fazıl Say "Portreler" eseri ile İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri "Portreler opus 101", İstanbul'da ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya gelen sanatçıya konserde flütü ile usta müzisyen Bülent Evcil ve eser sunumları ile Yekta Kopan eşlik etti.

Say, konserin ilk yarısında, Ludwig van Beethoven'dan "Ay Işığı Sonatı" ve Franz Schuber'den "Do Minör Sonat"ı seslendirdi.

Sanatçının, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında babası Ahmet Say'ın yanı sıra Şarık Tara, Fikret Otyam, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan bulunuyor.

Konser için hazırlanan kitapçıkta Say'ın portreler arasındaki isimlerden birisi olan ENKA'nın kurucularından Şarık Tara'ya ithaf ettiği besteyi betimlerken, balkan motiflerinden Türk sanat musikisi motiflerinde yararlandığı belirtildi.

Fazıl Say

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