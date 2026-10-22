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FC Ararat Armenia - AZ Alkmaar Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. FC Ararat Armenia, son süreçteki formuyla rakibi AZ Alkmaar'a karşı zorlu bir sınav verecek.

FC Ararat Armenia - AZ Alkmaar Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
FC Ararat Armenia
Perşembe 19:45
22.10.2026
AZ Alkmaar
Stadyum: Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu Yayın: tabii Spor

FC Ararat Armenia ile AZ Alkmaar, 22 Ekim 2026 tarihinde Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Takımların güncel form bilgileri
FC Ararat Armenia

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 BKMA 0-1 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Jagiellonia Bialystok 3-1 FC Ararat Armenia UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 FC Ararat Armenia 1-1 Alashkert Ermenistan Premier Ligi B
  • 20.09.2026 Shirak 1-3 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G
  • 16.09.2026 FC Ararat Armenia 1-4 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi M
AZ Alkmaar

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Cambuur 2-2 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 15.10.2026 AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi G
  • 10.10.2026 Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 20.09.2026 AZ Alkmaar 1-0 Telstar Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 16.09.2026 Sunderland 1-0 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

FC Ararat Armenia, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 1 galibiyet aldı; bu süreçte kalesinde 8 gol gördü. AZ Alkmaar ise 2 maçta 1 galibiyetle 2 gol atıp 2 gol yedi. Bu durum, Ararat'ın defansif sorunlar yaşarken, Alkmaar'ın da henüz yeterince düzenli bir form sergileyemediğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular

FC Ararat Armenia

2 eksik
Paul Ayongo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Zidane Banjaqui Şüpheli

AZ Alkmaar

5 eksik
Kees Smit Sakat
Stije Resink Sakat Diz Sakatlığı
Jizz Hornkamp Sakat
Hobie Verhulst Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jordy Clasie Şüpheli

FC Ararat Armenia kadrosunda Paul Ayongo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zidane Banjaqui (Şüpheli) yer almıyor.

AZ Alkmaar kadrosunda Kees Smit (Sakat), Stije Resink (Sakat - Diz Sakatlığı), Jizz Hornkamp (Sakat), Hobie Verhulst (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jordy Clasie (Şüpheli) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
FC Ararat Armenia - AZ Alkmaar maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

FC Ararat Armenia - AZ Alkmaar maçı saat kaçta?

Maç, 19:45'te başlayacak.

FC Ararat Armenia - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?

Maç tabii Spor kanalında yayımlanacak.

FC Ararat Armenia - AZ Alkmaar maçında hangi oyuncular eksik?

Paul Ayongo, Zidane Banjaqui (FC Ararat Armenia); Kees Smit, Stije Resink, Jizz Hornkamp, Hobie Verhulst, Jordy Clasie (AZ Alkmaar) maçta eksik olacak.

FC Ararat Armenia ve AZ Alkmaar'nın ligde kaç puanı var?

Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

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