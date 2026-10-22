FC Ararat Armenia - AZ Alkmaar Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi FC Ararat Armenia Perşembe 19:45 AZ Alkmaar

FC Ararat Armenia ile AZ Alkmaar, 22 Ekim 2026 tarihinde Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Takımların güncel form bilgileri FC Ararat Armenia tüm kulvarlar BKMA 0-1 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G

Jagiellonia Bialystok 3-1 FC Ararat Armenia UEFA Avrupa Ligi M

FC Ararat Armenia 1-1 Alashkert Ermenistan Premier Ligi B

Shirak 1-3 FC Ararat Armenia Ermenistan Premier Ligi G

FC Ararat Armenia 1-4 Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi M AZ Alkmaar tüm kulvarlar Cambuur 2-2 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi B

AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi G

Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi M

AZ Alkmaar 1-0 Telstar Hollanda Eredivisie Ligi G

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

FC Ararat Armenia, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 1 galibiyet aldı; bu süreçte kalesinde 8 gol gördü. AZ Alkmaar ise 2 maçta 1 galibiyetle 2 gol atıp 2 gol yedi. Bu durum, Ararat'ın defansif sorunlar yaşarken, Alkmaar'ın da henüz yeterince düzenli bir form sergileyemediğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular FC Ararat Armenia 2 eksik Paul Ayongo Zidane Banjaqui AZ Alkmaar 5 eksik Kees Smit Stije Resink Jizz Hornkamp Hobie Verhulst Jordy Clasie

FC Ararat Armenia kadrosunda Paul Ayongo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zidane Banjaqui (Şüpheli) yer almıyor.

AZ Alkmaar kadrosunda Kees Smit (Sakat), Stije Resink (Sakat - Diz Sakatlığı), Jizz Hornkamp (Sakat), Hobie Verhulst (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jordy Clasie (Şüpheli) yer almıyor.

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