FC Ararat Armenia - AZ Alkmaar Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

FC Ararat Armenia ile AZ Alkmaar, 22 Ekim 2026 tarihinde Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda karşılaşıyor.
FC Ararat Armenia, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 1 galibiyet aldı; bu süreçte kalesinde 8 gol gördü. AZ Alkmaar ise 2 maçta 1 galibiyetle 2 gol atıp 2 gol yedi. Bu durum, Ararat'ın defansif sorunlar yaşarken, Alkmaar'ın da henüz yeterince düzenli bir form sergileyemediğini gösteriyor.
FC Ararat Armenia kadrosunda Paul Ayongo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zidane Banjaqui (Şüpheli) yer almıyor.
AZ Alkmaar kadrosunda Kees Smit (Sakat), Stije Resink (Sakat - Diz Sakatlığı), Jizz Hornkamp (Sakat), Hobie Verhulst (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jordy Clasie (Şüpheli) yer almıyor.
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