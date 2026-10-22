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FC Nordsjaelland - CSKA Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

FC Nordsjaelland, CSKA Sofya ile UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

FC Nordsjaelland - CSKA Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
FC Nordsjaelland
Perşembe 19:45
22.10.2026
CSKA Sofya
Stadyum: Right to Dream Park Hakem: Robert Jones

FC Nordsjaelland ile CSKA Sofya, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Right to Dream Park sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Avrupa sahnesinde kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. FC Nordsjaelland, evinde CSKA Sofya'yı ağırlayacak.

Takımların güncel form bilgileri
FC Nordsjaelland

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Lyngby 3-3 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi B
  • 15.10.2026 Hearts 1-1 FC Nordsjaelland UEFA Konferans Ligi B
  • 09.10.2026 FC Nordsjaelland 0-0 Odense Danimarka Süper Ligi B
  • 03.10.2026 Malmö 3-0 FC Nordsjaelland Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Viborg 4-1 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi M
CSKA Sofya

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Nesebar 0-2 CSKA Sofya Bulgaristan Kupası G
  • 15.10.2026 CSKA Sofya 1-2 Monaco UEFA Konferans Ligi M
  • 11.10.2026 CSKA 1948 Sofya 2-3 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Lokomotiv Plovdiv 1-1 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi B
  • 16.09.2026 Lokomotiv 1929 0-2 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

FC Nordsjaelland, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda olduğunu gösterdi. Ancak, Danimarka Süper Ligi'ndeki son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet çıkartabilmesi, takımın iç sahadaki performansının dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Eksik Oyuncular

FC Nordsjaelland

3 eksik
Souleymane Alio Sakat Diz Sakatlığı
Araphat Mohammed Sakat Diz Sakatlığı
Ola Solbakken Şüpheli

CSKA Sofya

5 eksik
Mohamed Brahimi Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Tamimou Ouorou Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Barry Cotter Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jean-Philippe Gbamin Sakat Kas Sakatlığı
Joel Zwarts Sakat

FC Nordsjaelland kadrosunda Souleymane Alio (Sakat - Diz Sakatlığı), Araphat Mohammed (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Ola Solbakken (Şüpheli) yer almıyor.

CSKA Sofya kadrosunda Mohamed Brahimi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Tamimou Ouorou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Barry Cotter (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jean-Philippe Gbamin (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Joel Zwarts (Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
FC Nordsjaelland - CSKA Sofya maçı ne zaman?

22 Ekim 2026.

FC Nordsjaelland - CSKA Sofya maçı saat kaçta?

19:45.

FC Nordsjaelland - CSKA Sofya maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

FC Nordsjaelland - CSKA Sofya maçında hangi oyuncular eksik?

Souleymane Alio, Araphat Mohammed, Ola Solbakken, Mohamed Brahimi, Tamimou Ouorou, Barry Cotter, Jean-Philippe Gbamin ve Joel Zwarts.

FC Nordsjaelland ve CSKA Sofya'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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