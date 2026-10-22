FC Nordsjaelland - CSKA Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi FC Nordsjaelland Perşembe 19:45 CSKA Sofya

FC Nordsjaelland ile CSKA Sofya, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Right to Dream Park sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Avrupa sahnesinde kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. FC Nordsjaelland, evinde CSKA Sofya'yı ağırlayacak.

Takımların güncel form bilgileri FC Nordsjaelland tüm kulvarlar Lyngby 3-3 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi B

Hearts 1-1 FC Nordsjaelland UEFA Konferans Ligi B

FC Nordsjaelland 0-0 Odense Danimarka Süper Ligi B

Malmö 3-0 FC Nordsjaelland Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Viborg 4-1 FC Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi M CSKA Sofya tüm kulvarlar Nesebar 0-2 CSKA Sofya Bulgaristan Kupası G

CSKA Sofya 1-2 Monaco UEFA Konferans Ligi M

CSKA 1948 Sofya 2-3 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Lokomotiv Plovdiv 1-1 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

Lokomotiv 1929 0-2 CSKA Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

FC Nordsjaelland, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda olduğunu gösterdi. Ancak, Danimarka Süper Ligi'ndeki son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet çıkartabilmesi, takımın iç sahadaki performansının dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Eksik Oyuncular FC Nordsjaelland 3 eksik Souleymane Alio Araphat Mohammed Ola Solbakken CSKA Sofya 5 eksik Mohamed Brahimi Tamimou Ouorou Barry Cotter Jean-Philippe Gbamin Joel Zwarts

FC Nordsjaelland kadrosunda Souleymane Alio (Sakat - Diz Sakatlığı), Araphat Mohammed (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Ola Solbakken (Şüpheli) yer almıyor.

CSKA Sofya kadrosunda Mohamed Brahimi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Tamimou Ouorou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Barry Cotter (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jean-Philippe Gbamin (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Joel Zwarts (Sakat) yer almıyor.

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