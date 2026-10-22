FC Nordsjaelland - CSKA Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

FC Nordsjaelland ile CSKA Sofya, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Right to Dream Park sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, Avrupa sahnesinde kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. FC Nordsjaelland, evinde CSKA Sofya'yı ağırlayacak.
FC Nordsjaelland, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda olduğunu gösterdi. Ancak, Danimarka Süper Ligi'ndeki son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet çıkartabilmesi, takımın iç sahadaki performansının dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
FC Nordsjaelland kadrosunda Souleymane Alio (Sakat - Diz Sakatlığı), Araphat Mohammed (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Ola Solbakken (Şüpheli) yer almıyor.
CSKA Sofya kadrosunda Mohamed Brahimi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Tamimou Ouorou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Barry Cotter (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jean-Philippe Gbamin (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Joel Zwarts (Sakat) yer almıyor.
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