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  4. FDH yoğun bakım sayısını artırdı

FDH yoğun bakım sayısını artırdı

ORDU HABERLERİ  | 09.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Fatsa Devlet Hastanesi (FDH) yoğun bakım sayısını artırarak bölgede çok önemli hizmeti vatandaşlara sunuyor.3.

Fatsa Devlet Hastanesi (FDH) yoğun bakım sayısını artırarak bölgede çok önemli hizmeti vatandaşlara sunuyor.
3. basamak genel yoğun bakım bölümü hizmeti Fatsa Devlet Hastanesinde verildikten sonra artık ağır hastalar ilçede tedavisini gerçekleştiriyor. Ülke genelinde ise ilçeler arasında 3. basamak yoğun bakım ünitesinin olduğu 10 hastane içine Fatsa Devlet Hastanesi de girdi.
Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier yaptığı açıklamada, “Yoğun bakım sayısını artırarak il dışına sevki önlemek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda 30 Temmuz 2018 tarihinde 8 yataklı 2.basamak genel yoğun bakım açılmış yeterli cihaz ve personel ihtiyacının giderilmesiyle 22 Temmuz 2019 tarihine 8+1(izole) dokuz yataklı 3.basamak genel yoğun bakım tescili alınmış olup toplam erişkin yoğun bakım yatak sayımız 33’e yükselmiştir. Bir tanesi transport olmak üzere on adet ventilatör cihazı on adet monitör, taşınabilir su arıtma cihazı ve iki adet diyaliz cihazının alınmasıyla bir yıl içinde 17 adet yoğun bakım yatağı aktif hale getirilmiş ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu anlamda doluluk oranı yoğun bakımlarımızın yüzde 90’ın üzerindedir. 7 ilçeye hizmet veren devlet hastanemizde bu teknolojilerin olması çok önemlidir. Bölgede ki yoğun bakım hastalarının ilçemizde tedavi edilmesi ve çevre il veya ilçelere gitmemesidir. Diyalizin yapılabildiği hastaların solunum cihazı ile yapıldığı bir yoğun bakım hizmeti veriyoruz” dedi.

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