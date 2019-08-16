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Federer Cincinnati Masters'ta elendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İsviçreli Roger Federer, üçüncü turda Rus Andrey Rublev'e yenilerek elendi.

Federer Cincinnati Masters'ta elendi

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında, dünya 3 numarası Federer, elemelerden gelen klasmanın 70. sırasındaki Rublev ile karşılaştı.

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan Federer, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Rublev, çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev ile eşleşti.

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Anahtar Kelimeler:
federer Cincinnati Masters Andrey Rublev

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