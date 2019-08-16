Federer Cincinnati Masters'ta elendi

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında, dünya 3 numarası Federer, elemelerden gelen klasmanın 70. sırasındaki Rublev ile karşılaştı.
Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan Federer, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Rublev, çeyrek finalde vatandaşı Daniil Medvedev ile eşleşti.
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