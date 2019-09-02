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Federer ve Serena Williams ABD Açık'ta çeyrek finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.09.2019 08:03 | Son Güncelleme

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, çeyrek finale çıktı. Tek kadınlarda dünya 2 numarası Barty ve 3 numarası Pliskova 4. turda elenirken, Serena Williams çeyrek finale yükseldi.

Federer ve Serena Williams ABD Açık'ta çeyrek finalde

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Avustralyalı 2 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ve Çek 3 numaralı seribaşı Karolina Pliskova dördüncü turda elenirken, ABD'li dünya 8 numarası Serena Williams ile tek erkeklerde İsviçreli 3 numaralı seribaşı Roger Federer çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında dünya 8 numarası Serena Williams, dördüncü turda 22 numaralı Hırvat Petra Martic ile karşılaştı.

Williams, 1 saat 32 dakika süren karşılaşmada, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale çıktı. ABD'li tenisçi, çeyrek finalde Çinli Qiang Wang ile eşleşti.

FEDERER ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, Belçikalı David Goffin ile karşılaştı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Federer, rakibini 6-2, 6-2 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. İsviçreli tenisçi, çeyrek finalde Grigor Dimitrov ile karşılaşacak.

TEK KADINLARDA SÜRPRİZ SONUÇLAR

Dünya 2 numarası Ashleigh Barty, dördüncü turda 18 numaralı Çinli Qiang Wang ile karşılaştı. Barty, 1 saat 22 dakikalık mücadelenin ardından 6-2 ve 6-4'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak ABD Açık'a dördüncü turda veda etti. Günün diğer karşılaşmasında ise dünya 3 numarası Karolina Pliskova, 16 numaralı Johanna Konta ile korta çıktı.

Pliskova, 2 saat 20 dakika süren mücadelenin ilk setinde rakibine 7-6'lık üstünlük sağlasa da, Konta 3-6 ve 5-7'lik setlerle korttan 2-1 galip ayrıldı. Büyük Britanyalı tenisçi Konta, çeyrek finalde Elina Svitolina ile Madison Keys karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.

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