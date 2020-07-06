Feghouli'den açıklama: Kuzey Afrikalı futbolcuların öfke sorunu yoktur

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Feghouli, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada ''öfke'' sorunu yoktur." dedi.
Feghouli, "Levent Tüzemen, ırkçı bir insan gibi, bilgisizce ve hatalı olarak bu tür oyuncuların alınmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Analizlerinizi yaparken tüm kökenlere karşı eşit olun çünkü bu saygı eksikliğidir." ifadelerini kullandı.
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