Feghouli'den açıklama: Kuzey Afrikalı futbolcuların öfke sorunu yoktur

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart ile ilgili bir açıklama yayımladı.

"İLK DEFA BU ŞEKİLDE OYUNDAN ATILDIM"

Feghouli, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada ''öfke'' sorunu yoktur." dedi.

IRKÇILIK PAYLAŞIMI

Feghouli, "Levent Tüzemen, ırkçı bir insan gibi, bilgisizce ve hatalı olarak bu tür oyuncuların alınmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Analizlerinizi yaparken tüm kökenlere karşı eşit olun çünkü bu saygı eksikliğidir." ifadelerini kullandı.

