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Feghouli yerine Ghezzal alınıyor! Teknik heyet kararını verdi...

04.01.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla sezon başında bonservisi alınan Cezayirli yıldız oyuncu Rachid Ghezzal'a milli takım için müjde geldi. Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine alınması düşünülen Ghezzal beklemeye geçti. Eğer Ghezzal Cezayir'in kadrosuna alınırsa Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek ve Beşiktaş'tan minimum 2 hafta uzak kalacak. İşte detaylar...

Feghouli yerine Ghezzal alınıyor! Teknik heyet kararını verdi...
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Galatasaray'da bu sezon iyi bir oyun ortaya koyamayan Feghouli yaşadığı sakatlık sonrası milli takım'dan çıkarıldı. Cezayirli futbolcunun yerine Beşiktaş'ta forma giyen Ghezzal'ın ismi ön plana çıktı. Ghezzal'ın sakatlığı olmasına rağmen önümüzdeki günlerde oynanacak maçlarda oynama ihtimali var. İşte detaylar...

AFRİKA KUPASI İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

ghezzal

Süper Lig kulüplerinin genelde sevmediği ve çok uzayan turlar nedeniyle oyuncuların 3-4 hafta gelemediği Afrika Uluslar Kupası için Ghezzal'a milli takım yolu gözüktü. Feghouli'nin sakatlığı sonrası Ghezzal ismi ön plana çıktı. Ghezzal takıma alınırsa Beşiktaş oyuncudan 3-4 hafta mahrum kalacak.

SAKATLIK YAŞADI AMA BEKLENECEK

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Ghezzal'ın yaşadığı sakatlık sonrası milli takım için şu an için risk gözükse de teknik heyet oyuncuyu Cezayir'e çağırıp beklemesini isteyecek. Cezayir'de bekleyip sakatlığını atlatmasından sonra Milli Takımı'nda Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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