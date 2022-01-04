Feghouli yerine Ghezzal alınıyor! Teknik heyet kararını verdi...

Galatasaray'da bu sezon iyi bir oyun ortaya koyamayan Feghouli yaşadığı sakatlık sonrası milli takım'dan çıkarıldı. Cezayirli futbolcunun yerine Beşiktaş'ta forma giyen Ghezzal'ın ismi ön plana çıktı. Ghezzal'ın sakatlığı olmasına rağmen önümüzdeki günlerde oynanacak maçlarda oynama ihtimali var. İşte detaylar...

AFRİKA KUPASI İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

Süper Lig kulüplerinin genelde sevmediği ve çok uzayan turlar nedeniyle oyuncuların 3-4 hafta gelemediği Afrika Uluslar Kupası için Ghezzal'a milli takım yolu gözüktü. Feghouli'nin sakatlığı sonrası Ghezzal ismi ön plana çıktı. Ghezzal takıma alınırsa Beşiktaş oyuncudan 3-4 hafta mahrum kalacak.

SAKATLIK YAŞADI AMA BEKLENECEK

Ghezzal'ın yaşadığı sakatlık sonrası milli takım için şu an için risk gözükse de teknik heyet oyuncuyu Cezayir'e çağırıp beklemesini isteyecek. Cezayir'de bekleyip sakatlığını atlatmasından sonra Milli Takımı'nda Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek.



