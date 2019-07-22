Fenerbahçe 1 - 1 Wolfsburg (Hazırlık maçı)

Gribal enfeksiyon geçiren Tolgay'a serum verildiği ve kamp yapılan otelde kaldığı belirtildi.

Daha önce Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, 25 Temmuz'da Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Harun, Murat, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi 11'iyle başlarken; 2. yarıda Sadık, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Zajc, Ferdi, Alper ve Frey oyuna dahil olan isimler oldu.

Fenerbahçe 25. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçerken, Wolfsburg'un beraberlik sayısı 64. dakikada Weghorst'tan geldi. Son oynanan Bursaspor maçında da 2 gol atan Muriqi, böylece sezon öncesinde 2 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

Sarı-lacivertli ekipte ilerleyen dakikalarda Emre Belözoğlu, Victor Moses'ın, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse'nin, Mehmet Ekici, Murat Sağlam'ın, Abdülcebrail Akbulut, Hasan Ali Kaldırım'ın, Michael Frey de Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Alper Potuk, Miha Zajc ve Sadık Çifpınar oyuna dahil olurken Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz oyundan çıktı.

Bir sezon Wolfsburg forması giyen Max Kruse, Bundesliga'da o sezon 32 maça çıkmış ve 6 gol atmıştı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe ile Wolfsburg arasında oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli ve Wolfsburglu taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu.

Sarı-lacivertli futbolseverler takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Mücadeleyi Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da tribünden takip etti.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını 25 Temmuz Perşembe günü bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacak.

