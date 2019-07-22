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Fenerbahçe 1 - 1 Wolfsburg (Hazırlık maçı)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.07.2019 21:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsburg ile karşılaştı. Sarı - lacivertliler, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı'nda oynadığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek sayısı, yeni transfer Vedat Muriqi'ten geldi.

Fenerbahçe 1 - 1 Wolfsburg (Hazırlık maçı)

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Bundesliga ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe 25. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçerken, Wolfsburg'un beraberlik sayısı 64. dakikada Weghorst'tan geldi. Son oynanan Bursaspor maçında da 2 gol atan Muriqi, böylece sezon öncesinde 2 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Harun, Murat, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi 11'iyle başlarken; 2. yarıda Sadık, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Zajc, Ferdi, Alper ve Frey oyuna dahil olan isimler oldu.

Daha önce Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, 25 Temmuz'da Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

TOLGAY ARSLAN KADRODA YOK

Fenerbahçe'de, Wolfsburg ile oynanan maçta Avusturya kampına getirilen oyunculardan yalnızca Tolgay Arslan maç kadrosunda yer almadı.

Gribal enfeksiyon geçiren Tolgay'a serum verildiği ve kamp yapılan otelde kaldığı belirtildi.

YUNUS MALLI FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHADA

Wolfsburg'un Türk oyuncusu Yunus Mallı, Fenerbahçe ile oynanan karılaşmada ilk 11'de yer aldı.

Milli oyuncu, ilk 45 dakikanın ardından ise oyundan çıktı.

MAX KRUSE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, 2015-2016 sezonunda formasını giydiği eski takımı Wolfsburg'a karşı ilk 11'de mücadeleye başladı.

Bir sezon Wolfsburg forması giyen Max Kruse, Bundesliga'da o sezon 32 maça çıkmış ve 6 gol atmıştı.

YANAL'DAN İKİNCİ YARI ÖNCESİ 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın ikinci yarısına 3 oyuncu değişikliği ile başladı.

Alper Potuk, Miha Zajc ve Sadık Çifpınar oyuna dahil olurken Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz oyundan çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte ilerleyen dakikalarda Emre Belözoğlu, Victor Moses'ın, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse'nin, Mehmet Ekici, Murat Sağlam'ın, Abdülcebrail Akbulut, Hasan Ali Kaldırım'ın, Michael Frey de Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe ile Wolfsburg arasında oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli ve Wolfsburglu taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu.

Sarı-lacivertli futbolseverler takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Mücadeleyi Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da tribünden takip etti.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını 25 Temmuz Perşembe günü bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
düzelme var....kıskananlar çatlasın....
bu sene bir kaç takviye ve seneyede büyük bir temizlikle çok güzel olur
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