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F.Bahçe'den kötü prova!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2019 21:26 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, Alman ekibi Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

F.Bahçe'den kötü prova!

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hartberg Stadyumu'nda Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Ersun Yanal, maça; Harun Tekin, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 58. dakikada Daishawn Redan'ın golüyle Alman ekibi 1-0 öne geçti. 81. dakikada Vedad Ibisevic'in fileleri havalandırmasıyla Hertha Berlin farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada Allahyar'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-1'e taşısa da ilerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertli ekip 2-1 yenildi.
Fenerbahçe daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Boluspor'u ve Bursaspor'u 2-0 mağlup ederken, Wolsfburg ile 1-1 berabere kalmıştı.

TOLGAY SEDEYLE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçında Tolgay Aslan, maçın 12’nci dakikasında sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti.

Sezon öncesi sakatlığıyla korkutan Tolgay Arslan'ın yerine Mehmet Ekici dahil edildi. Ayağında burkulma olduğu kaydedilen Tolgay'ın durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

ALTAY İLK KEZ SAHADA

Ersun Yanal ikinci yarıya iki değişiklik ile başladı. Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar, kaleci Harun Tekin'in yerine de Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

Sağ el parmağındaki sakatlık nedeniyle elinde bulunan atel geçtiğimiz hafta çıkartılan kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayı ilk kez Hertha Berlin karşısında giydi.

Yanal, 61. dakikada da iki oyuncu değişikliğine gitti Victor Moses'ın yerine Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım'ın yerine de Abdülcebrail Akbulut oyuna girdi.

Sarı-lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu 69. dakikada Ozan Tufan'ın yerine, 77. dakikada Garry Rodrigues'in yerine Yusuf Mert Tunç, 80. dakikada sakatlanan Alper Potuk'un yerine Allahyar Sayyadmanesh oyuna girdi.

Bu arada karşılaşma sonrasında oyuncular soyunma odasına giderken aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hertha berlin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kafasız profesyoneller
Fenerbahçede bir sistem göremedim ha babam sdaldır ha babam saldır adamlar sistemli gelip şak attılar hep ersun yanal ne sistem deniyor anlam veremedim açıkcası kontrolsüz saldırma olurmu kardeşim fenerin bir sistemi yok
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