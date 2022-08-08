Fenerbahçe 1 puanı son dakikada kurtardı! Kadıköy'de Ümraniyespor'dan sürpriz skor...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Hangi Kredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Yaşar Keman Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadele adeta nefes kesti. Karşılıklı ataklara sahne olan mücadele 3-3'lük skorla sonuçlandı.

SEZONUN İLK GOLÜ PENALTIDAN GELDİ

Fenerbahçe mücadelenin 18. dakikasında penaltı kazandı. Sağ kanattan Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı. Pozisyonda Fenerbahçe penaltı bekledi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia vuruşunda fileleri havalandırdı.

ÜMRANİYESPOR SKORU EŞİTLEDİ

Ümraniyespor, 29. dakikada Glumac'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Geraldo'nun ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde Tomislav Glumac kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İLK YARI BİTTİ DERKEN YİNE VALENCIA

Fenerbahçe, 45+2. dakikada Enner Valencia'nın golüyle ile yeniden öne geçti. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Sağ kanatta Joshua King, Diego Rossi'ye pasını aktardı. Ceza sahasına yönelen Uruguaylı futbolcunun içeriye çevirdiği topta Enner Valencia vuruşunda golü kaydetti.

ÜMRANİYESPOR SKORU EŞİTLEDİ

Ümraniyespor, 67. dakikada Gheorghe'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda yay üzerine doğru gönderilen topa Valentin Gheorghe yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

KADIKÖY ŞOKTA! SKOR 3-2 OLDU

Karşılaşmanın 70. dakikasında savunma arkasına sarkan Onur Ayık, Luan Peres'in müdahalesiyle çizgi üzerinde yerde kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mrsic şutunda fileleri havalandırdı.

90+'DA FENERBAHÇE BERABERLİĞİ GETİRDİ

Fenerbahçe, 90+2. dakikada Berisha ile skoru 3-3'e getirdi. Fenerbahçe'de sol çaprazda topla buluşan Lincoln gelişine vurdu top savunmadan döndü. Dönen topu alan Zajc iki kişinin arasından çıktı ve Berisha'ya bıraktı. Berisha'nın vuruşunda top ağlarla buluştu.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçe'nin HangiKredi Ümraniyespor ile yaptığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi.

Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

YENİ TRANSFERLER LİG MAÇINDA TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'de yeni transferler Gustavo Henrique, Luan Peres, King, Lincoln Henrique, Arao ve Emre Mor ilk kez lig maçında sarı-lacivertli taraftarla Kadıköy'de buluştu.

Yeni transferlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ve Alioski'ye kadroda yer verilmedi.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare yer almadı.



