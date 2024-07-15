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Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak! Taraftarlar bu hafta bayram edecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.07.2024 13:58
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Fenerbahçe bu hafta için 3 transferi açıklamaya hazırlanıyor. Mourinho'nun isteği doğrultusunda anlaşmalarını teker teker yapan sarı-lacivertlilerde taraftarları mutlu edecek anlaşmalar açıklanacak.

Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklayacak! Taraftarlar bu hafta bayram edecek...

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş şekillendiriyor. 3 oyuncuyla da anlaşan sarı-lacivertliler, bu hafta içi resmi açıklamayı yapacak.

CENK TOSUN YARIN GELİYOR

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Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun'u kısa sürede ikna eden Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu yarın sağlık kontrollerinden geçirecek.

OĞUZ AYDIN İLE ANLAŞMA TAMAM

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Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

MAXIMIN DE TAMAM

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Sarı lacivertliler, Allan Saint Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibiyle el sıkışan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiralıyor.

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Cenk Tosun Oğuz Aydın fenerbahçe
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