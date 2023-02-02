Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında takıldı! Jorge Jesus'un öğrencilerinin 3 maçlık galibiyet serisi deplasmanda sona erdi...

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu. Haftanın en keyifli mücadelelerinden birine sahne olan 90 dakika izleyenlerin beğenisini topladı. Her pozisyonun tehlike yarattığı mücadele 1-1 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray ile arasındaki fark 6'ya çıkmış oldu.

GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin henüz 14. dakikasın Mert Hakan Yandaş seken topu kontrol edip ceza sahası dışından çok sert vurdu, harika bir gole imza attı. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrasında golü elle oynama gerekçesiyle iptal etti.

PENALTIYI ALTAY ÇIKARDI!

29' Adana Demirspor korneri kullandı, Akintola kafayı vurdu, ceza alanında top İrfan Can Kahveci'nin eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Belhanda'nın vuruşunu Altay ayağıyla çıkardı, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

ONYEKURU İTİRAZDAN DOLAYI SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin başından beri maçın hakemi Ali Palabıyık'a yoğun itirazlarda bulunan Onyekuru, 45. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü sarı kart sonrası hakeme itirazlara devam eden tecrübeli oyuncuyu arkadaşları sakinleştirdi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ!

Mücadelenin ikinci yarısının henüz başında ceza alanı dışından Emre Akbaba vurdu, Szalai'ye çarpan top yan direğe çarptı, çizgide gitti ancak ağlarla buluşmadı!

BİR PENALTI DAHA! SKOR 1-0 OLDU

Karşılaşmanın 83. dakikasında Adana Demirspor bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Cheriff Ndiaye takımını 1-0 öne geçirdi.

VALENCIA TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU!

Adana Demirspor'un bulduğu golden yalnızca 5 dakika sonra Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia yine sahneye çıktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ekvadorlu yıldız, skoru 1-1'e getirdi ve mücadele böyle sonuçlandı.

ARDA GÜLER'E YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e karşılaşmanın başında Adana Demirsporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen genç oyuncuyu herkesle teker teker fotoğraf çekildi.

