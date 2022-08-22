FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe - Adana Demirspor Süper Lig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçına saatler kaldı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken karşılaşmaya ilişkin detaylar da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre, Lincoln, Rossi, Valencia

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

