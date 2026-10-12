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Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Cevdet Berker İşleyen

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından İngiltere’ye hareket edecek.

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fenerbahçe
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