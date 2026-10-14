Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi: 'İki İsmail'e yazar'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında sahadan 6-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. İsmail Kartal'ın takımın başında olduğu karşılaşmada İsmail Yüksek'in yaptığı hatalar ve penaltıya neden olması dikkat çekerken Bülent Uygun, yenilginin sorumluluğuna ilişkin sert ifadeler kullandı.

ASTON VILLA FARKI AÇTI

Aston Villa, Fenerbahçe karşısında 12. dakikada Johan Manzambi'nin golüyle öne geçti. 31. dakikada Nicholas Jackson'ın kaydettiği golle fark ikiye çıkarken aynı futbolcu 39. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.

Fenerbahçe, ilk yarıda gol bulamasa da 1,33'lük gol beklentisi yakaladı. Aston Villa'nın xG değeri ise 0,70'te kaldı. Buna rağmen sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları skora yansıtamadı.

İSMAİL YÜKSEK'E ELEŞTİRİLER: PENALTI DA YAPTIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Aston Villa'nın baskısı sürdü. İsmail Yüksek'in Johan Manzambi'ye müdahalesinin ardından ev sahibi ekip penaltı kazandı. 68. dakikada topun başına geçen Ross Barkley, vuruşunu gole çevirerek skoru 4-0'a getirdi.

Penaltı golünün ardından Milan Skriniar'ın İsmail Yüksek'e destek verdiği görüldü. 70. dakikada oyundan alınan milli futbolcu, yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Aston Villa, 73. dakikada bulduğu golle skoru 5-0'a taşıdı. Maçta son gol ise 90'da Tammy Abraham'dan geldi.

BÜLENT UYGUN: "İKİ İSMAİL'E YAZAR"

Fenerbahçe'nin aldığı farklı mağlubiyeti değerlendiren teknik direktör Bülent Uygun, takımın sahadaki performansına tepki gösterdi. Uygun, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası sahada ortaya çıkan bu performans ve skor, moral ve motivasyon açısından ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'nin başına iş açacak, ciddi sorunlar çıkaracak bir tabloya işaret ediyor. Şampiyonlar Ligi gibi dev bir sahnede, istisnasız tüm takım olarak en üst düzeyde konsantrasyon ve kusursuz bir motivasyonla mücadele etmezseniz, bırakın tur geçmeyi, tek bir maç bile kazanamazsınız."

Deneyimli teknik adam, sözlerinin devamında ise "Söylenecek söz yok. İsmail Kartal'a ve İsmail Yüksek'e yazar" diyerek yenilgiye ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSMAİL GÜNDEMDE

Aston Villa karşısında alınan 5-0'lık sonuç, Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular üzerindeki tartışmaları beraberinde getirdi. İsmail Yüksek'in bireysel hataları ve İsmail Kartal'ın takım yönetimi, karşılaşma sonrasında öne çıkan eleştiri başlıkları arasında yer aldı.