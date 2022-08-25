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Fenerbahçe - Austria Wien maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı canlı yayın bilgileri

25.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play - off turu rövanş maçında Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi play - off turundaki ilk maçında Avusturya ekibini 2-0 yenen sarı lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Austria Wien maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe - Austria Wien maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe ile Austria Wien heyecanlı mücadelesi için geri sayım sürüyor. Maçı izleyecek olan futbolseverler maç hakkındaki detayları merak ediyor. Peki Fenerbahçe Austria Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın bilgileri...

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FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Maç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Slovacko - Fenerbahçe maçı canlı izle

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.

Derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta?

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe-Austria Wien muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

Austria Wien: Früchtl, Mühl, Ranftl, Handl, Martins, Koumetio, Holland, Fischer, Gruber, Braunöder, Fitz

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