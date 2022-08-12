Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi play-off turu)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Avusturya'nın güçlü ekibi Austria Wien ile karşılaşacak. 18 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak ilk maça Fenerbahçe galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın başlayacağı saat belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play- off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe 12 Ağustos Perşembe günü Avusturya takımı Austria Wien ile karşılaşacak. Estadio Franz Horr Stadı'nda oynanacak olan maç saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli olmadı.

TUR ATLAYAN EKİP GRUPLARA KALACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe oynanacak olan iki maç sonrasında Austria Wien'i elerse, UEFA Avrupa Ligi gruplarına yükselmeye hak kazanacak. Kaybeden takım ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

