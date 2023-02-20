Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, rakibi kim? Gözler o tarihte: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oluyor!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi 24 Şubat 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sporseverler internette "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. Temsilcimiz, EUFA Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.
Fenerbahçe'nin rakibi kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi 24 Şubat 2023'te tamamlanacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve 16 Mart 2023'de oynanacak.
Barcelona – Manchester United
Juventus – Nantes
Sporting – Midtjylland
Shakhtar – Rennes
Ajax – Union Berlin
Bayer Leverkusen – Monaco
Sevilla – PSV
Salzburg – Roma