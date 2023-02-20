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Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, rakibi kim? Gözler o tarihte: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oluyor!

20.02.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 biletini kapan temsilcimizin rakibi, play-off turunun ardından yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım? İşte detaylar...

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak, rakibi kim? Gözler o tarihte: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oluyor!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi 24 Şubat 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sporseverler internette "Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. Temsilcimiz, EUFA Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Fenerbahçe'nin rakibi kura çekimi ile belli olacak. Kura çekimi 24 Şubat 2023'te tamamlanacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna seri başı olarak katılacak ve play-off turundan gelen son 8 takımdan biriyle eşleşecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve 16 Mart 2023'de oynanacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi hangi takım olacak?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Barcelona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting – Midtjylland

Shakhtar – Rennes

Ajax – Union Berlin

Bayer Leverkusen – Monaco

Sevilla – PSV

Salzburg – Roma


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