Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'dan Ergin Ataman'a şok sözler

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İşte Semih Özsoy'un açıklamaları... "Basketbolun güzelliklerini konuşmak en büyük dileğimizdi. Sessiz kalmamız büyük kesim tarafından eleştirildi. Bazı şeyleri dillendirmek kaçınılmaz oldu. Başkanımız, bugün burada olacaktı. Ancak, Kulüpler Birliği toplantısı ve Bankalar Birliği toplantısının uzamasından dolayı aramıza katılamadı. Eminim onun da söyleyeceği şeyler vardı. Belki bilgi kirliliği yaratmak ve gündemi saptırmak adına bazı şeyler olabilir. Travma riskiyle karşı karşıya kalmış oyuncumuz ambulansla hastaneye götürülmedi. Buralara biz nasıl geldik? Bunları körükleyen, çanak tutanlar kimlerdir? Biz kişilerle, olayla mücadele etmek için değil fikirlerle mücadele etmek için buradayız. SPORDA GÖRMEDİĞİMİZ HER ŞEYİ ERGİN ATAMAN İLE GÖRDÜK

Anadolu Efes'in başantrenörü, Ali Koç'a azmettirici dedi ve federasyon buna bir şey yapmadı, kendi yanına kar kaldı. Bu zatın, Kızılyıldız ile büyük Karşıyaka camiası ile sorunları var... Sporda görmediğimiz her şeyi bu zat ile gördük. Bu zata dışarıda biri bir şey yapsa, Ali Koç azmettirici dedi diye bu durumdan Ali Koç zarar görür mü görmez mi? Efes koçu Ergin Ataman'dır. Kendisi arsızlığı sermaye edinmiş bir üslupla konuşuyor ama ne Federasyon ne medya kendisine yaptırım uygulamıyor. Başarısızlığa kılıf aramıyoruz, yapılan hakem hatalarını dile getirmiyoruz dahi. Anadolu Efes'i iki maçta da yeneceğiz ve şampiyon olacağız! Öncelikle bu bilinsin ama sorun bu değil.

OYUNCUMUZUN HAYATİ DURUMU SÖZ KONUSUYDU

Oyuncumuzun hayati durumu söz konusuydu. Böyle bir durumda, oyuncumuzun hastaneye götürülmemesi bizi ürkütmüştür. Belki erken ama biz şampiyon olacağız. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde kardeşi kardeşe kırdırmak olmaz. 'Biz buralara nasıl geldik?' diye herkes kendine sormalı. Obradovic'in yüzüne tükürüldüğünde, hiçbir zaman koçumuz bunu kullanmadı. Kimse kullanmadı, ne biz ne eski yönetimimiz. Aynı hakemin geçmiş yıllarda bana maç boyunca küfür edildiğinde anons yaptırmadı. Sonra menajerimiz Didem hanımla, 'Semih bey kusura bakmasın, anons yaptıramadım' diye mesaj yollamıştır. Dün daha taraftarlarımızın ne dediği anlaşılmadan anons yapıldı. FENERBAHÇE SEYİRCİSİNİ KİMSE PROVOKE ETMEMELİ

Gözlemci ve hakemlerin de düzenlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe seyircisini kimse provoke etmemelidir. Taraftar, 'Ne diyeyim?' diye düşünüyor. Herkes ceza almaktan çekiniyor. Daha önce taraftarların taraftarlara küfrünü gördük. Ancak İspanya'daki gibi bir olay görmedik. Kendisi, 'Yaptım oldu' endamıyla Sayın Ali Koç'a bile 'Benden özür dilemeli.' diyebilmiştir. Taraftarımız lütfen küfür etmesin. Ama sessiz de durmasınlar çünkü 'içlerinden küfür ediyorlardır' diye ceza verebilirler.