Fenerbahçe Beko: 66 - CSKA Moskova: 85 | Maç sonucu

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maça Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte CSKA Moskova üstünlüğü vardı. Serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kazanan Rus ekibi üst üste sayılarla devreye 44-39 önde gitti.
CSKA Moskova ikinci yarıya da etkili başladı. Sarı Lacivertliler'de Jan Vesely, 2. yarının henüz başında 1 dakika 15 saniye içerisinde 3 faul aldı ve 5 faulle oyundan atılırken; konuk ekip üst üste basketler bulurken; 3 dakika 22 saniyede 14-0'lık bir seri yakaladı. CSKA, 3. çeyreği de 71-50 önde tamamladı.
Son çeyrekte de Fenerbahçe Beko, rakibi karşısında etkisiz kaldı ve CSKA Moskova sahadan 85-66 galip ayrılarak Final Four'a kaldı.
Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 32 maçın 23'ünü CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.
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