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Fenerbahçe Beko 75- 94 Real Madrid

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four üçüncülük maçında Real Madrid'e 94-75 yenilerek organizasyonu dördüncü tamamladı.

Fenerbahçe Beko 75- 94 Real Madrid

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Fenerbahçe Beko real madrid

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