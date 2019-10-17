Fenerbahçe Beko 87-80 Kirolbet Baskonia (THY Euroleague)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendi.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Baskonia ise ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını Baskonia, 9-8 önde tamamladı. Baskonia'da Shengelia'nın skorer oyununa Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 10 sayıyla De Colo karşılık verdi ve ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte iki takım da hücumda basit top kayıpları yaptı. Konuk ekip, Polonora'nın üst üste bulduğu sayılarla 15. dakikayı 29-26 önde geçti. De Colo'nun potaya giderek bulduğu basketlerle Fenerbahçe Beko, 18. dakika içinde 35-31'lük üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 22 sayı ürettiği ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte pota altında Vesely'i etkili kullanan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun da skor bulmaya devam etmesiyle 27. dakikada 55-49'luk üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 63-58 önde girdi.