SPOR

Fenerbahçe Beko 87-80 Kirolbet Baskonia (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 17.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Kirolbet Baskonia’yı 87-80 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Nando De Colo, kaydettiği 39 sayı ile Avrupa Ligi kariyer rekorunu kırdı.

Fenerbahçe Beko 87-80 Kirolbet Baskonia (THY Euroleague)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendi.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Baskonia ise ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını Baskonia, 9-8 önde tamamladı. Baskonia'da Shengelia'nın skorer oyununa Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 10 sayıyla De Colo karşılık verdi ve ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte iki takım da hücumda basit top kayıpları yaptı. Konuk ekip, Polonora'nın üst üste bulduğu sayılarla 15. dakikayı 29-26 önde geçti. De Colo'nun potaya giderek bulduğu basketlerle Fenerbahçe Beko, 18. dakika içinde 35-31'lük üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 22 sayı ürettiği ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte pota altında Vesely'i etkili kullanan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun da skor bulmaya devam etmesiyle 27. dakikada 55-49'luk üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 63-58 önde girdi.

Final periyodunda Kalinic ve Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 69-62. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 79-68. Fenerbahçe Beko, üstülüğünü maç sonunda korudu ve sahadan 87-80 galip ayrıldı.

DE COLO'DAN KARİYER REKORU

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, kaydettiği 39 sayıyla kendi kariyer rekorunu kırdı.

THY Avrupa Ligi'nde 171. maçına çıkan De Colo, takımının Baskonia potasına gönderdiği 87 sayının 39'una imza attı.

De Colo'nun daha önceki rekoru CSKA Moskova'yla Valencia karşı 2018 yılında attığı 30 sayıydı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Gytis Vilius (Litvanya)
Fenerbahçe Beko: Westermann 3, Sloukas 6, Melih Mahmutoğlu, Williams 4, Ahmet Düverioğlu 4, Kalinic 7, De Colo 39, Vesely 9, Ali Muhammed 7, Datome 8, Stimac, Tarık Biberovic
Baskonia: Henry 15, Stauskas 2, Shields 17, Shengelia 18, Eric 4, Vildoza 3, Janning 6, Diop, Fall, Garino 5, Polonara 10
1. Periyot: 22-22
Devre: 39-36
3. Periyot: 63-58
Beş faulle oyundan çıkanlar: 30.57 Westermann (Fenerbahçe Beko), 37.09 Eric, 37.55 Fall (Baskonia)

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Obradovic: Sert basketbol oynamalıyızObradovic: Sert basketbol oynamalıyız
İkinci haftanın MVP'si Vasilije Micicİkinci haftanın MVP'si Vasilije Micic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko THY Euroleague

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Tahkim Kurulu'ndan kural hatası kararı!

Tahkim Kurulu'ndan kural hatası kararı!

Almanya'da Frey krizi! Dev tartışma

Almanya'da Frey krizi! Dev tartışma

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Adaylıktan çekildi

TFF'den 3 kulübe puan silme cezası

TFF'den 3 kulübe puan silme cezası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko 87-80 Kirolbet Baskonia (THY Euroleague)

De Colo çıldırdı, F.Bahçe siftah yaptı

Obradovic: Sert basketbol oynamalıyız

Obradovic: Sert basketbol oynamalıyız

THY Euroleague’de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

İkinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

'Önemli bir galibiyet aldık'

Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!

Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!

Kızılyıldız 68 - 56 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

F.Bahçe Euroleague'de yine kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.