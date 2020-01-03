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  4. Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally'i kadrosuna kattı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 03.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
James Nunnally Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Ligi

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