Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu James Nunnally'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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