SPOR

Fenerbahçe Beko liderliği garantilemek için sahada

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 27.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda yarın AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı yenerse normal sezonu lider bitirmeyi garantileyecek.

Fenerbahçe Beko liderliği garantilemek için sahada

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak. AX Armani Exchange Olimpia Milan-Fenerbahçe Beko maçı, Milano kentinde Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak. Normal sezonda bitime 2 maç kala 23 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, İtalya'da rakibini yenmesi durumunda liderliği garantileyecek. Play-off'a kalma mücadelesi veren AX Armani Exchange Olimpia Milan, haftaya 14 galibiyetle 8. sırada girdi.

SON 9 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 9 maçı da kazandı. İtalyan ekibine 28 Mart 2014'te maç kaybeden sarı-lacivertliler, tam 5 yıldır rakibine mağlup olmuyor. İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 10'unu sarı-lacivertli ekip galip bitirdi.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Daçka Litvanya'da direnemediDaçka Litvanya'da direnemedi
Ergin Ataman: Gurur duyuyorumErgin Ataman: Gurur duyuyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
thy avrupa ligi AX Armani Exchange Olimpia Milan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Galatasaray'a bir şok daha!

Galatasaray'a bir şok daha!

Eskişehirspor'a puan müjdesi

Eskişehirspor'a puan müjdesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

F.Bahçe'den bir geri dönüş de Euroleague'de!

F.Bahçe'den bir geri dönüş de Euroleague'de!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Euroleague'de 24. hafta tamamlandı

Euroleague'de 24. hafta tamamlandı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Ataman'dan Euroleague'e Fenerbahçe çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko liderliği garantilemek için sahada

F.Bahçe Beko liderlik için sahada

Zalgiris 94 - 67 Darüşşafaka Tekfen (THY Euroleague)

Daçka Litvanya'da direnemedi

Ergin Ataman'dan ilk 4 yorumu: Gurur duyuyorum

Ergin Ataman: Gurur duyuyorum

Anadolu Efes 4. sırayı garantiledi!

Efes 4. sırayı garantiledi!

CSKA Moskova 70 - 68 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

F.Bahçe son nefeste yıkıldı

Haftanın MVP'si Darüşşafaka Tekfen'den Michael Eric

Haftanın MVP'si Michael Eric

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.