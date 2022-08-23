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Fenerbahçe Beko, Nick Calathes transferini açıkladı!

23.08.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Barcelona'da forma giyen oyun kurucu Calathes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko, Nick Calathes transferini açıkladı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Barcelona forması giyen oyun kurucu Nick Calathes ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague’de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Oyuncunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nick Calathes’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Nick Calathes'in, hem Yunanistan hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor.

2009-2012 arasında Panathinaikos forması giyen Calathes, burada Zeljko Obradovic'in yönetiminde Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Lokomotiv Kuban tecrübesinin ardından NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies’a transfer olan oyuncu, 139 müsabakaya çıktı.

Kariyerine Panathinaikos ve Barcelona ile devam eden Calathes, THY Avrupa Ligi tarihinde toplam 1711 asist ile birinci sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe Beko
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