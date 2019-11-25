Fenerbahçe Beko, Nikola Kalinic'in burnunun kırıldığını açıkladı

Fenerbahçe Beko'nun Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendiği maçta Nikola Kalinic şoku yaşandı.

Karşılaşmanın son bölümünde burnuna aldığı darbe ile yerde kalan yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı.

FENERBAHÇE: KALINIC'İN BURNU KIRILDI, AMELİYAT OLACAK

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nikola Kalinic’in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir.

Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir. Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

