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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih

11.01.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 12 Ocak Perşembe günü Bayern Münih'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 12 Ocak Perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisini dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Bayern Münih ise 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.

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