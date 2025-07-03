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Fenerbahçe Beko Paris Basketbol'dan Mikael Jantunen'i transfer etti...

Geçtiğimiz sezonu 3 kupa ile kapatan Fenerbahçe Beko’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, son olarak Paris Basketbol'da oynayan Mikael Jantunen'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko Paris Basketbol'dan Mikael Jantunen'i transfer etti...
Burak Kavuncu

EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu Mikael Jantunen'i kadrosuna kattığını açıkladı. Finlandiyalı basketbolcu ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler oyuncuyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

SON SEZONUNDA NE YAPTI?

Fenerbahçe Beko Paris Basketbol dan Mikael Jantunen i transfer etti... 1

Son olarak Paris Basketbol'da forma giyen Jantunen, Fransa temsilcisi ile 2024 yılında Avrupa Kupası ve Fransa Lig Kupası, 2025'te ise Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon EuroLeague'de 38 maçta forma giyen oyuncu, 7,5 sayı, 4,8 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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transfer Fenerbahçe Beko
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