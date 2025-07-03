Fenerbahçe Beko Paris Basketbol'dan Mikael Jantunen'i transfer etti...

EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu Mikael Jantunen'i kadrosuna kattığını açıkladı. Finlandiyalı basketbolcu ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler oyuncuyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

SON SEZONUNDA NE YAPTI?

Son olarak Paris Basketbol'da forma giyen Jantunen, Fransa temsilcisi ile 2024 yılında Avrupa Kupası ve Fransa Lig Kupası, 2025'te ise Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Geçen sezon EuroLeague'de 38 maçta forma giyen oyuncu, 7,5 sayı, 4,8 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.