Fenerbahçe Beko tarih yazdı! Üst üste ikince kez Final Four!

THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, ilk müsabakadan 83-78, ikinci karşılaşmadan da 89-72’lik skorlarla galip ayrıldı.

Paris’teki ilk maça Nigel Hayes-Davis, Devon Hall, Marko Guduric, Bonzie Colson, Khem Birch beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı. Soyunma odasına da 46-40’lık skorla giren Kanarya, maçın bitimine 1 dakika kala 80-76 önde girdi. Ev sahibinin savunmadaki etkinliği ile son 15 saniye kala eşitlik sağlandı. Fenerbahçe, son topta skor bulamazken karşılaşmada 80-80’lik skorla uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda Tarık Biberovic’in üst üste sayılarıyla sarı-lacivertliler, 8-0’lık seri yakaladı. Kalan bölümde Nadir Hifi ve Nigel Hayes’in karşılıklı basketleri olurken Jasikevicius’un öğrencileri 98-88 galip gelerek adını Final Four’a yazdırdı. Paris ekibinde Timothy Shorts, 29 sayıyla en skorer isim olurken, uzatma dakikalarında 5 faulle oyun dışında kaldı. Fenerbahçe’de ise en skorer 21 sayıyla Tarık Biberovic oldu.

7. KEZ FİNAL FOUR BİLETİ

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four’da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle üst üste 2. kez bu başarıyı tekrarladı. EuroLeague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 23-25 Mayıs’ta Mercedes-Benz Arena’da düzenlenecek.

JASIKEVICIUS 6. KEZ

Aralık 2023’te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlileri üst üste 2 sezonda Final Four’a taşıdı. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de 6. kez Dörtlü Final’de mücadele verecek. Barcelona ile birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.

Salon: Adidas Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)

Paris Basketball: Tyson Ward 7, Collin Malcom 3, Jantunen, Timothy Shorts 29, Kevarrius Hayes 8, Nadir Hifi 24, Bandja Sy 3, Yakuba Ouattara 2, Herrera 6, Cavaliere 4, Maodo Lo 2, Leon Kratzer

Başantrenör: Tiago Splitter

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 18, Devon Hall 9, Marko Guduric 14, Bonzie Colson 2, Khem Birch 4, Tarık Biberovic 21, Wade Baldwin 8, Errick McCollum 8, Dyshawn Pierre 8, Jilson Bango 6

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 18-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 40-46 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 61-63 (Fenerbahçe lehine)