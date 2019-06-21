SPOR

Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk maçı öncesi büyük müjde

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 21.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu tarafından seyircisiz oynama cezasının ertelenmesiyle Fenerbahçe Beko taraftarları, Anadolu Efes ile oynanacak şampiyonluk maçında Sinan Erdem Salonu'ndaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk maçı öncesi büyük müjde

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile oynayacağı play-off final serisi yedinci maçı için, sarı-lacivertli kulübün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirildi. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21.06.2019 tarihinden sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alındı. Bu karar sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alabilecek.

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Efes - F.Bahçe maçının biletleri tükendiEfes - F.Bahçe maçının biletleri tükendi
Obradovic'ten taraftara teşekkür Obradovic'ten taraftara teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerabahçe Beko anadolu efes Türkiye Basketbol Ligi

En Çok Okunan Haberler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

G.Saray'dan sürpriz transfer!

G.Saray'dan sürpriz transfer!

Mario Jardel'den uyuşturucu itirafı

Mario Jardel'den uyuşturucu itirafı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

TBF'den F.Bahçe'ye ceza

TBF'den F.Bahçe'ye ceza

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Fenerbahçe maçında büyük gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Beko'ya şampiyonluk maçı öncesi büyük müjde

F.Bahçe'ye şampiyonluk maçı öncesi müjde

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisinin 7. maçı biletleri tükendi

Efes - F.Bahçe maçının biletleri tükendi

Zeljko Obradovic'ten taraftara teşekkür

Obradovic'ten taraftara teşekkür

Ergin Ataman: Gerçekleri tarih yazar, tarihi de ailemizle biz şampiyon olarak yazacağız

Ataman'dan şampiyonluk açıklaması

Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza

Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan ambulans açıklaması

TBF'den ambulans açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.