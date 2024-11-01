Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in Partizan'ını devirdi! Tarık Biberovic, EuroLeague rekorunu egale etti

Fenerbahçe Beko, Euroleague 2024-2025 sezonunun yedinci haftasında sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk etti. Sarı - lacivertliler taraftarı önünde rakibini 89-72 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sonuçla EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini alarak toplamda beşinci zaferine ulaştı. Öte yandan, Zeljko Obradovic'in takımı ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmaya attığı sayılar ile damgasını vuran Tarık Biberovic, Partizan karşısında bulduğu 5 üçlükle EuroLeague'deki rekorunu egale etti.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.