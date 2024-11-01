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Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in Partizan'ını devirdi! Tarık Biberovic, EuroLeague rekorunu egale etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.11.2024 23:01
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Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Partizan'ı ağırladı. Mücadeleyi 89-72 kazanan sarı - lacivertliler, 5. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in Partizan'ını devirdi! Tarık Biberovic, EuroLeague rekorunu egale etti

Fenerbahçe Beko, Euroleague 2024-2025 sezonunun yedinci haftasında sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk etti. Sarı - lacivertliler taraftarı önünde rakibini 89-72 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

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Fenerbahçe, bu sonuçla EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini alarak toplamda beşinci zaferine ulaştı. Öte yandan, Zeljko Obradovic'in takımı ise üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

TARIK BIBEROVIC REKOR KIRDI

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Karşılaşmaya attığı sayılar ile damgasını vuran Tarık Biberovic, Partizan karşısında bulduğu 5 üçlükle EuroLeague'deki rekorunu egale etti.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ SALONDAN TAKİP ETTİ

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Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Partizan
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