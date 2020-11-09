Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 9, 10 ve 11. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
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