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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.11.2020 22:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

2020-2021 Sezonu Süper Lig 9, 10 ve 11. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

9. hafta
10. hafta
11. hafta


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