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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbi maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu!

Türkiye'de tüm gözler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiye çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmayı kazanıp yükselişini sürdürmek isterken, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i deviren Kartal, kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp deplasman hasretine son vermek istiyor.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklanmıştı. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre dev mücadelenin VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. AVAR görevlerini ise Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek.

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