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Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında seride 1-0 öne geçti

TKBL HABERLERİ  | 18.04.2019 07:41 | Son Güncelleme

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe: 105 - 80 Beşiktaş

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Tekin Özübir xx, İzel Deniz Pehlivan xx

Fenerbahçe: Tuğçe Canıtez 11, Birsel Vardarlı Demirmen xx 6, Plum xxxx 25, Vaughn xx 11, Verameyenka xxx 13, Ayşe Cora xx 11, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 21, Esra Ural Topuz x 3, Tilbe Şenyürek x 2, Merve Arı x
Başantrenör: Valerie Garnier

Beşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir x, Esra Erden Atacan x 6, Mitchell xxxx 34, Mircheva x, Akhator xxx 21, Epoupa xx 14, Egesu Kurtyemez x 5, Aleyna Baday x, Bahar Yapar x
Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 29-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 49-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 78-56 (Fenerbahçe lehine)

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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beşiktaş

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