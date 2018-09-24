Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonucu merakla bekleniyor. Süper Lig 6. haftası kapanış maçında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, her iki takım için ayrı önem taşıyor. Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 10 puanı bulunuyor. Beşiktaş, derbiden galip çıkması halinde Başakşehir ile aynı puanda fakat averajla ikinci sırada yer alacak. iki takımdaki futbolcuların son durumları ile Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi beIN Sports ve beIN Connect üzerinden naklen izlenebilecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİ Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki takımın Süper Lig'de 125. karşılaşması olacak. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 10 maçın sekizinde yenilmedi (4G 4B 2M). Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 125. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 124 maçta 39 galibiyet alırken; Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, siyah-beyazlılar 136 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4'ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11'ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.

FIRAT AYDINUS'UN FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI KARNESİ Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde 348. mücadelerine çıkacak her iki takımın da puana ihtiyacı var. Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus, FB - BJK derbisinde daha önce 11 kez görev almıştı. Aydınus, Süper Lig’de daha önce 11 kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakalarında görev aldı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 4 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 3 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Fırat Aydınus, ligde yönettiği 11 derbide 9 kez kırmızı kartını başvurdu. Aydınus’un ligde yönettiği derbilerde en farklı galibiyet ise 21 Aralık 2009 tarihinde oynanan maçta yaşandı ve Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Genel istatistiklere bakıldığında Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin 55, Beşiktaş'ın da 36 karşılaşmasında görev aldı. Aydınus yönettiği Fenerbahçe maçlarında sarı-lacivertli ekibin aleyhinde 139 sarı kart, 17 kırmızı de kart gösterirdi. Beşiktaş’a ise 103 sarı kart ve 12 kırmızı kart çıkardı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUMLAR Fenerbahçe'de milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali Kaldırım'ın, İsmail Köybaşı'nın yerine ilk 11'de oynaması bekleniyor. Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel'in derbiye yetişmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Slovak futbolcunun derbide forma giyememesi durumunda ilk 11'de Diego Reyes olacak. Sarı-lacivertlilerde ayrıca yeni transfer Tolga Ciğerci'nin uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş, Kadıköy'de Gary Medel'den yoksun olacak. Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano Correia'nın durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun durumu şüpheli. Caner Erkin derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı olan tecrübeli futbolcu, derbide de kart görmesi halinde Kayserispor ile oynanacak 7. hafta maçında forma giyemeyecek.