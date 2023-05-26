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  4. Fenerbahçe bin pişman... Kim Min Jae Manchester United yolcusu! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe bin pişman... Kim Min Jae Manchester United yolcusu! İmza tarihi belli oldu

26.05.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gönderdiği Kim Min Jae performansıyla alkış toplarken, Güney Koreli oyuncunun yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe bin pişman... Kim Min Jae Manchester United yolcusu! İmza tarihi belli oldu
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Napoli
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Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Napoli'nin yolunu tutan ve burada şampiyonluk yaşayan Güney Koreli savunmacı Kim Min Jae performansıyla Avrupa devlerini peşine takmayı başarmıştı.

Özellikle İngiliz ekibi Manchester United'ın Min Jae ile ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken, İngiliztere'nin önde gelen kaynaklarından The Mirror, Manchester United'ın teknik adamı Erick Ten Hag'ın Raphael Varane ve Lisandro Martinez ile forma mücadelesine girecek üst düzey bir stoper istediği ve listenin başındaki ilk ismin Kim Min Jae olduğu kaydedildi.

İMZA TARİHİ BELLİ OLDU

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Ayrıca haberde; Güney Koreli oyuncunun uzun süredir Manchester United'ın transferde liste başı olduğu ve Temmuz ayında imzayı atacağı kaydedildi.

43 MİLYON STERLİN...

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Kim Min Jae'nin de İngiliz ekibine sıcak baktığı öğrenilirken, Manchester United'ın başarılı oyuncunun temmuz ayında aktif hale gelecek olan 43 milyon Sterlin'e serbest kalır maddesini ödeyip bu transferi hemen bitirmek istediği aktarıldı.

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