Fenerbahçe bin pişman... Kim Min Jae Manchester United yolcusu! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Napoli'nin yolunu tutan ve burada şampiyonluk yaşayan Güney Koreli savunmacı Kim Min Jae performansıyla Avrupa devlerini peşine takmayı başarmıştı.

Özellikle İngiliz ekibi Manchester United'ın Min Jae ile ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken, İngiliztere'nin önde gelen kaynaklarından The Mirror, Manchester United'ın teknik adamı Erick Ten Hag'ın Raphael Varane ve Lisandro Martinez ile forma mücadelesine girecek üst düzey bir stoper istediği ve listenin başındaki ilk ismin Kim Min Jae olduğu kaydedildi.

İMZA TARİHİ BELLİ OLDU

Ayrıca haberde; Güney Koreli oyuncunun uzun süredir Manchester United'ın transferde liste başı olduğu ve Temmuz ayında imzayı atacağı kaydedildi.

43 MİLYON STERLİN...

Kim Min Jae'nin de İngiliz ekibine sıcak baktığı öğrenilirken, Manchester United'ın başarılı oyuncunun temmuz ayında aktif hale gelecek olan 43 milyon Sterlin'e serbest kalır maddesini ödeyip bu transferi hemen bitirmek istediği aktarıldı.

