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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Jose Mourinho ile birlikte oyuncuları değerlendiren Ali Koç yönetimi, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Jadon Sancho ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı
Emre Şen
Jadon Sancho

Jadon Sancho

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
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Fenerbahçe, geride kalan sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Manchester United'ın yıldızı Sancho için devreye girdi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

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Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Sancho ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İngiliz oyuncuyla görüşmesi bu transferde etkili oldu.

NAPOLI MAAŞINI ÖDEYEMİYOR

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Bu transferde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olan Napoli'nin maaş problemi nedeniyle masadan kalktığı öğrenildi. Sancho'nun transferi için Manchester United ile pazarlıklara başlayan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde Sancho'yu açıklaması bekleniyor.

111 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Bugüne kadar bonservisine 111 milyon Euro ödenen Sancho, kariyerinde yeniden sıçrayış yapabilmek için düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyordu. Henüz 25 yaşında olan İngiliz oyuncunun Avrupa'dan da birçok talibi bulunuyordu.

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