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Fenerbahçe, Brad Wanamaker ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.07.2018 10:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Brad Wanamaker'la yolların ayrıldığını açıkladı. Oyuncuya verdiği katkılardan ötürü teşekkür edilirken, yeni takımının Boston Celtics olduğu da vurgulandı.

Fenerbahçe, Brad Wanamaker ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Brad Wanamaker'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş formasıyla başarılı bir sezon geçiren, ekibimizin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunda “Final Serisi MVP’si” seçilmesini sağlayan performansıyla büyük katkısı bulunan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında ve Turkish Airlines EuroLeague kulvarında final oynamasında önemli pay sahibi olan Birleşik Amerikalı oyuncumuz Brad Wanamaker’ın takımımızla olan sözleşmesi sona ermiştir.

Brad Wanamaker

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Doğuş Brad Wanamaker

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