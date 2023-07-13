Fenerbahçe bu hamlesiyle transfer sezonuna damga vurdu! Paredes için Galatasaray'dan yüksek teklif verdiler...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer harekatına start verirken, ilk hamlesini Angelino ile yaptı. Sarı-Kırmızılılar İspanyol sol beki kiralık olarak kadrosuna katarken, Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı.

Sarı-Kırmızılılar'ın uzun uğraşlar sonucu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmaya hazırlandığı Icardi'den gelen haberler taraftarları oldukça memnun ederken, PSG'den bir isim için daha resmi girişimlere başlanmıştı.

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray yönetimi Icardi'nin ardından Paredes transferine odaklanan yönetim, bu transferi bitirmek için tüm imkanları seferber ederken PSG cephesi ile büyük oranda anlaştı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu ise ilk önce İspanya ve İngiltere'den gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Tüm bunlar yaşanırken, Paredes transferine dair hiç beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği Leandro Paredes için harekete geçti.

G.SARAY'DAN YÜKSEK TEKLİF

Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncuya ilk teklifini de yaparken, bu teklifin Galatasaray'ınkinden daha yüksek olduğunun altı çizildi.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev alıyor.

