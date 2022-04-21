Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı atıyor! 2023 yılında...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır konusu netlik kazanıyor. Taraftarların korkarak takip ettiği sözleşme görüşmeleri nihayete varıyor. Altay Bayındır ile önümüzdeki günlerde masaya oturulup uzun soluklu bir anlaşma imzalanacak.

ALTAY'A YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe’de Altay Bayındır ile yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2023 yılında sözleşmesi bitecek Altay, birçok Avrupa kulübünün radarında. Başarılı file bekçisinin yeni sözleşmesine serbest kalma maddesi konması ve önemli bir bedel yazılması planlanıyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Avrupa devlerinin ise bu konu hakkında büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala bir anlaşma yapılması herkesi şaşırttı. Dev kulüplerin Altay'ı bedavaya kapma planları böylece suya düştü. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. (Milliyet)



