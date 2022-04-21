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Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı atıyor! 2023 yılında...

21.04.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Altay Bayındır için karar verildi. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan yıldız oyuncu ile masaya oturulup yeni sözleşme imzalanacak. Serbest kalma bedelini yüklü bir bonservis yapmayı planlayan Fenerbahçeli yetkililer önümüzdeki günlerde Altay Bayındır ile masaya oturup resmi sözleşmeyi imzlayacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı atıyor! 2023 yılında...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır konusu netlik kazanıyor. Taraftarların korkarak takip ettiği sözleşme görüşmeleri nihayete varıyor. Altay Bayındır ile önümüzdeki günlerde masaya oturulup uzun soluklu bir anlaşma imzalanacak.

ALTAY'A YENİ SÖZLEŞME

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Fenerbahçe’de Altay Bayındır ile yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 2023 yılında sözleşmesi bitecek Altay, birçok Avrupa kulübünün radarında. Başarılı file bekçisinin yeni sözleşmesine serbest kalma maddesi konması ve önemli bir bedel yazılması planlanıyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

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Avrupa devlerinin ise bu konu hakkında büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala bir anlaşma yapılması herkesi şaşırttı. Dev kulüplerin Altay'ı bedavaya kapma planları böylece suya düştü. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. (Milliyet)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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