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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine dünya yıldızı kaleci geliyor!

21.05.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Bir süredir sarı-lacivertli takımın gündeminde yer alan yıldız kaleci, Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' yanıtı verdi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine dünya yıldızı kaleci geliyor!
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın formsuz performansı nedeniyle kaleci arayışlarına başlanmıştı. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla harika bir Dünya Kupası geçiren Dominik Livakovic için resmi teklif yapan sarı-lacivertliler anlaşma aşamasına geldi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

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28 yaşındaki kaleci, 1.5 milyon euro'dan dört yıllık kontratı kabul etti. Dinamo Zagreb ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin ilk teklifi reddedildi. 6 milyon euroluk bir teklif yapan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den ret cevabı aldı.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

livakovic

Dominik Livakovic ile anlaşan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e yıldız kalecinin serbest kalma bedeli olan 10 milyon euro ödemeye hazır durumda. Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 3 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 11 kez kalesini gole kapattı ve toplamda 26 gol yedi.


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