Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine dünya yıldızı kaleci geliyor!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın formsuz performansı nedeniyle kaleci arayışlarına başlanmıştı. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla harika bir Dünya Kupası geçiren Dominik Livakovic için resmi teklif yapan sarı-lacivertliler anlaşma aşamasına geldi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

28 yaşındaki kaleci, 1.5 milyon euro'dan dört yıllık kontratı kabul etti. Dinamo Zagreb ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertlilerin ilk teklifi reddedildi. 6 milyon euroluk bir teklif yapan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den ret cevabı aldı.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Dominik Livakovic ile anlaşan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e yıldız kalecinin serbest kalma bedeli olan 10 milyon euro ödemeye hazır durumda. Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 3 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 11 kez kalesini gole kapattı ve toplamda 26 gol yedi.



